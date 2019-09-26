زلزال قوي يضرب اسطنبول التركية يؤدي لاهتزاز المباني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ضرب ظهر اليوم الخميس، زلزال قوي، بقوة 5.8 على مقياس ريختر مدينة إسطنبول التركية.



وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن قوة الزلزال، شعر بها سكان المدينة، والولايات المحيطة، وأدى لانقطاع الاتصالات لمدة قصيرة، قبل أن تعود مجددًا.



أما وكالة (رويترز) فقد أكدت اهتزاز المباني، فيما لم يبلغ لحد اللحظة عن وقوع إصابات.



يشار إلى أن الزلزال، جاء بعد ساعات من هزات أخرى أقل شدة في اسطنبول، لم يشعر بها سكان المدينة.