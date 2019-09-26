شؤون فلسطينية

وفاة مواطن جراء إطلاق نار خلال شجار عائلي بخانيونس

وفاة مواطن جراء إطلاق نار خلال شجار عائلي بخانيونس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توفي ظهر اليوم الخميس، الشاب (م. س)، متأثراً بجراح أصيب بها، جراء إطلاق نار خلال شجار عائلي وقع جنوب قطاع غزة.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب: إن المواطن (م. س- 20 عامًا) توفي جراء إطلاق نار في شجار عائلي، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

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