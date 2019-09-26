وفاة مواطن جراء إطلاق نار خلال شجار عائلي بخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
توفي ظهر اليوم الخميس، الشاب (م. س)، متأثراً بجراح أصيب بها، جراء إطلاق نار خلال شجار عائلي وقع جنوب قطاع غزة.
وقالت الشرطة في بيان مقتضب: إن المواطن (م. س- 20 عامًا) توفي جراء إطلاق نار في شجار عائلي، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
توفي ظهر اليوم الخميس، الشاب (م. س)، متأثراً بجراح أصيب بها، جراء إطلاق نار خلال شجار عائلي وقع جنوب قطاع غزة.
وقالت الشرطة في بيان مقتضب: إن المواطن (م. س- 20 عامًا) توفي جراء إطلاق نار في شجار عائلي، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
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