شؤون فلسطينية

قيادي بفتح يُحدد موعد رَد حركته على مبادرة الفصائل للمصالحة

قيادي بفتح يُحدد موعد رَد حركته على مبادرة الفصائل للمصالحة
اللجنة المركزية لحركة فتح
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد اللحام، عن اجتماع تعقده اللجنة المركزية لفتح، اليوم الخميس، لمناقشة عدة ملفات، أبرزها مبادرة الفصائل الفلسطينية للمصالحة.

وقال اللحام، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن مركزية فتح، اجتمعت اليوم من أجل بحث مبادرة الفصائل الفلسطينية بشأن المصالحة مع حركة حماس"، لافتاً إلى أن ذلك سيكون بين عدة ملفات فلسطينية وفتحاوية.

وأوضح اللحام، أن المركزية ستناقش مبادرة الفصائل وتضع ملاحظاتها عليها؛ ولكنها ستنتظر لحين عودة الرئيس عباس من نيويورك، للإعلان عن ردها النهائي على مبادرة الفصائل.

وأضاف اللحام: "لن يكون هناك رد على مبادرة الفصائل قبل عودة الرئيس عباس من اجتماعات الأمم المتحدة".

وتابع: "فتح كانت ولا زالت مع أي تحرك لإنهاء الانقسام، وفق الاتفاقيات الموقعة مع حركة حماس، والتي كان آخرها اتفاق القاهرة 2017".

وفي السياق، أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعها، اليوم الخميس، وقوفها المطلق خلف الرئيس محمود عباس، في خطابه الذي سيلقيه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك.

وثمنت المركزية في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجهود التي يقوم بها الرئيس للتصدي لـ (صفقة القرن) المشؤومة وصموده على الثوابت، وإفشال كافة المشاريع المشبوهة التي تهدف للنيل من حقوق شعبنا الثابتة وتكريس الاحتلال، مؤكدةً أن شعبنا موحدٌ بكافة فئاته خلف سيادته في حراكه السياسي المتواصل.

كما ثمنت المركزية مواقف الزعماء وقادة الدول كافة، الذين أكدوا في خطاباتهم خلال اجتماعات الجمعية العامة على ضرورة تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

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