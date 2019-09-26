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لأول مرة.. فتاة من الخليل تُزاحم الرجال بحصولها على هذه الرخصة

لأول مرة.. فتاة من الخليل تُزاحم الرجال بحصولها على هذه الرخصة
خاص دنيا الوطن
هن نساء يمثلن الأمل ويمنحن القوة والشجاعة لمن حولهن، مثابرات صابرات مكافحات ملهمات ينسجن حكايات فيها الكثير من الجمال؛ منهن اللواتي كافحن من أجل لقمة العيش، ومنهن من زاحمن الرجال في وظائف صعبة فكسرن قيود المجتمع.

حيث لم تعد الوظائف أو حتى التخصصات مقتصرة على الرجال، فكثيرة هي الأماكن التي تشاركت فيها النساء جنباً الى جنب مع الرجال، رغم قيود المجتمعات العربية التي لا تنتهي لتجد الفتيات الكثير من المضايقات بالدخول لمعترك الوظائف او التخصصات التي تقتصر على النساء.

قصص تحدي قيود المجتمع مليئة، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لرخصة قيادة قاطرة أومقطورة، هذه الصورة قالوا إنها للفتاة "داليا دراويش" من مدينة دورا شمال الخليل  بالضفة الغربية، حيث حصلت على رخصة تريلا " قاطرة ومقطورة" .


 الصورة التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ايجابي ، وتمنى البعض أن يكون بعض الرجال مثل هذه الفتاة، 
حيث علق عبود الديك :"أي تريله نازلة من فوق خذ اقصى اليمين وبلش في الفاتحة ، مهنئاً اياها قائلاً أجمل باقات الورود الف الف مبروك يكفيك شرها ويعطيك خيرها يا رب".

بينما تمنى الشاب أحمد توفيق لها التوفيق ودعاها لتعليم الفتيات الأخريات السواقة قائلاً:" الف مبارك وبحياتك علميهن للي بيدخلن الدوار ويتنازلن عن حق الاولوية ويتجمدن من الخوف ويعطلن السير".

 بينما تمنى سعد نوفل أن يأخذ الرخصة مثلها، قائلاً :" ما شاء الله عنك شو جدعة، عقبال عندي أتشجع وأخد رخصة بسكيلت على الأقل".

وأعجبت الشابة Gh Shtayeh بالفتاة داليا فعلقت قائلة:"ما شاء الله تشد همتها كمان شوي بتقفل كل أنواع الرخص".

هذا التفاعل الكبير الذي حصلت عليه الفتاة داليا، لم يقتصر فقط على المباركة لها، بل وصل الأمر ببعض النشطا أن يقوموا بعمل منشن لأصدقائهم داعين لهم بالتوفيق مثلها في رخص السواقة.

ولم يتسنى لنا في دنيا الوطن التأكد من هذه الصور.



























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