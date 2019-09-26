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بن سلمان عن قضية خاشقجي: أتحمل المسؤولية كلها

بن سلمان عن قضية خاشقجي: أتحمل المسؤولية كلها
محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نفسه مسؤولاً عن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي.

وأرجع بن سلمان، في شريط وثائقي أعدته شبكة التلفزيون العامة الأمريكية، وفق (رويترز)، ذلك إلى وجوده في موقع السلطة، قائلاً: "حدث ذلك وأنا في موقع السلطة، أنا أتحمل المسؤولية كلها".

وحسب (رويترز)، فإنه استناداً إلى عرض أولي لهذا الشريط الوثائقي، الذي سيبث في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، بأن محمد بن سلمان قال للإعلامي مارتن سميث: "حدث ذلك وأنا في موقع السلطة، أنا أتحمل المسؤولية كلها لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة".

ونقل عن ولي العهد السعودي قوله لمارتن سميث، رداً على سؤال استفسر فيه كيف يمكن أن تحدث جريمة القتل من دون علمه: "عندنا 20 مليون نسمة، وعندنا ثلاثة ملايين موظف حكومي".

ورد محمد بن سلمان على سؤال للإعلامي الأمريكي عما إذا كان منفذو الجريمة استقلوا طائرات حكومية خاصة، بالقول: "أنا عندي مسؤولون ووزراء لمتابعة الأمور وهم مسؤولون. ولديهم السلطة للتصرف في ذلك".

وكانت السلطات السعودية، قد أحالت 11 متهماً في هذه القضية للمحاكمة في إجراءات تكتنفها السرية، إلا أن المحكمة لم تعقد سوى عدد قليل من الجلسات.

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