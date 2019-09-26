مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات يختتم أعمال اجتماعه 44

وأقر المجتمعون برنامج فعاليات إحياء الذكرى 15 لاستشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات، واعتمدوا تقرير لجنة جائزة ياسر عرفات للانجاز للعام الحالي.



كما بحث المجلس جُملة مواضيع حول برامج عمل المؤسسة خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك تطوير أداء متحف ياسر عرفات، وإضافة لغات أخرى للعرض المتحفي، وإتمام الزيارة الافتراضية المعروضة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف.





كما بحث ما تقوم به المؤسسة من برامج كمسابقة المعرفة الوطنية، ومخيمات ياسر عرفات الصيفية، والوضع المالي للمؤسسة في ظل الوضع العام الراهن.











رام الله - دنيا الوطناختتم مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، برئاسة د. ناصر القدوة، أعمال اجتماعه 44 اليوم الخميس 26/9/2019 في العاصمة الأردنية عمان.