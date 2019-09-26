شؤون فلسطينية

مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات يختتم أعمال اجتماعه 44

مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات يختتم أعمال اجتماعه 44
رام الله - دنيا الوطن
اختتم مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، برئاسة د. ناصر القدوة، أعمال اجتماعه 44 اليوم الخميس 26/9/2019 في العاصمة الأردنية عمان.

وأقر المجتمعون برنامج فعاليات إحياء الذكرى 15 لاستشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات، واعتمدوا تقرير لجنة جائزة ياسر عرفات للانجاز للعام الحالي.

كما بحث المجلس جُملة مواضيع حول برامج عمل المؤسسة خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك تطوير أداء متحف ياسر عرفات، وإضافة لغات أخرى للعرض المتحفي، وإتمام الزيارة الافتراضية المعروضة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف.

كما بحث ما تقوم به المؤسسة من برامج كمسابقة المعرفة الوطنية، ومخيمات ياسر عرفات الصيفية، والوضع المالي للمؤسسة في ظل الوضع العام الراهن.


أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: الاحتلال يحوّل الأسيرة هبة اللبدي للاعتقال الإداري

هيئة الأسرى: الاحتلال يحوّل الأسيرة هبة اللبدي للاعتقال الإداري

معايعة في اليوم العالمي للسياحة: ارتفاع أعداد النزلاء في الفنادق الفلسطينية 21.6%

معايعة في اليوم العالمي للسياحة: ارتفاع أعداد النزلاء في الفنادق الفلسطينية 21.6%

أبو هولي: تأمين الحياة الكريمة للاجئين بالمخيمات لا تتعارض مع الحق السياسي بالعودة

أبو هولي: تأمين الحياة الكريمة للاجئين بالمخيمات لا تتعارض مع الحق السياسي بالعودة

الخارجية: حِراك فلسطيني أردني وإسلامي في أروقة الأمم المتحدة لحماية الأقصى

الخارجية: حِراك فلسطيني أردني وإسلامي في أروقة الأمم المتحدة لحماية الأقصى

الخواجا: حملة تحريضية إسرائيلية ممنهجة ضد حركة (bds)

الخواجا: حملة تحريضية إسرائيلية ممنهجة ضد حركة (bds)

استئصال ورم دماغي لعشرينية في حالة نادرة بمجمع الشفاء

استئصال ورم دماغي لعشرينية في حالة نادرة بمجمع الشفاء

تفاصيل اتفاق الحركة الأسيرة مع إدارة السجون الإسرائيلية

تفاصيل اتفاق الحركة الأسيرة مع إدارة السجون الإسرائيلية

البطش يُوجه دعوةً لحركة فتح بشأن مبادرة الفصائل للمصالحة

البطش يُوجه دعوةً لحركة فتح بشأن مبادرة الفصائل للمصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات يختتم أعمال اجتماعه 44

مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات يختتم أعمال اجتماعه 44

هيئة الأسرى: الاحتلال يحوّل الأسيرة هبة اللبدي للاعتقال الإداري

هيئة الأسرى: الاحتلال يحوّل الأسيرة هبة اللبدي للاعتقال الإداري

معايعة في اليوم العالمي للسياحة: ارتفاع أعداد النزلاء في الفنادق الفلسطينية 21.6%

معايعة في اليوم العالمي للسياحة: ارتفاع أعداد النزلاء في الفنادق الفلسطينية 21.6%

أبو هولي: تأمين الحياة الكريمة للاجئين بالمخيمات لا تتعارض مع الحق السياسي بالعودة

أبو هولي: تأمين الحياة الكريمة للاجئين بالمخيمات لا تتعارض مع الحق السياسي بالعودة

الخارجية: حِراك فلسطيني أردني وإسلامي في أروقة الأمم المتحدة لحماية الأقصى

الخارجية: حِراك فلسطيني أردني وإسلامي في أروقة الأمم المتحدة لحماية الأقصى

الخواجا: حملة تحريضية إسرائيلية ممنهجة ضد حركة (bds)

الخواجا: حملة تحريضية إسرائيلية ممنهجة ضد حركة (bds)

استئصال ورم دماغي لعشرينية في حالة نادرة بمجمع الشفاء

استئصال ورم دماغي لعشرينية في حالة نادرة بمجمع الشفاء

تفاصيل اتفاق الحركة الأسيرة مع إدارة السجون الإسرائيلية

تفاصيل اتفاق الحركة الأسيرة مع إدارة السجون الإسرائيلية

منوعات

&#34;الطفلة الفلسطينية المُعنفة&#34; تضع راغب علامة في موقف مُحرج

"الطفلة الفلسطينية المُعنفة" تضع راغب علامة في موقف مُحرج

شاهد الصورة التي تسببت بمشاكل كبيرة لـ &#34;كيفانش تاتليتوغ&#34;

شاهد الصورة التي تسببت بمشاكل كبيرة لـ "كيفانش تاتليتوغ"

كاردي بي تكشف حادثة أليمة: تعرضت للتحرش خلال جلسة تصوير

كاردي بي تكشف حادثة أليمة: تعرضت للتحرش خلال جلسة تصوير

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

&#34;حرب التصريحات&#34; والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

"حرب التصريحات" والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ&#34;عايزينها فوضى&#34;

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ"عايزينها فوضى"

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

عربي

شاهد: لحظة وصول أول رائد إماراتي لمحطة الفضاء الدولية

شاهد: لحظة وصول أول رائد إماراتي لمحطة الفضاء الدولية

شاهد: لقاء يجمع خامنئي وسليماني ونصر الله يُثير التساؤلات

شاهد: لقاء يجمع خامنئي وسليماني ونصر الله يُثير التساؤلات

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية