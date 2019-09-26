شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يحوّل الأسيرة هبة اللبدي للاعتقال الإداري

هيئة الأسرى: الاحتلال يحوّل الأسيرة هبة اللبدي للاعتقال الإداري
الأسيرة الأردنية هبة أحمد عبد الباقي اللبدي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حولت الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي، من الأردن الى الاعتقال الإداري.

ولفتت الهيئة، أن الاحتلال أصدر امر اعتقال إداري بحق اللبدي لمدة 5 أشهر، وتقبع حاليا في سجن الدامون.

وقالت: إن الأسيرة هبة اللبدي اعتقلت بتاريخ 4/9/2019 وهي في طريق زيارتها لأهلها في جنين حيث تم اعتقالها على الجسر، وتبلغ من العمر (24) سنة وهي حاصلة على شهادة جامعية، وممنوعة من زيارة المحامين.

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