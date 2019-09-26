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أمريكا تُهدد العراق باستخدام سياسة "الأرض المحروقة"

أمريكا تُهدد العراق باستخدام سياسة "الأرض المحروقة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (عكاظ) السعودية، عن تهديدات أمريكية للسلطات العراقية، باستخدام سياسة "الأرض المحروقة" عقب استهداف سفارتها في بغداد بالصواريخ.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر عراقية موثوقة قولها: إن هذه التهديدات نقلها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في اتصال هاتفي بعد ساعات من الهجوم على سفارة واشنطن.

وأوضحت الصحيفة، أن "إسبر اعتبر أن الهجوم على السفارة يدفع بإعادة خلط الأوراق وإعادة النظر في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الفصائل العراقية الموالية لإيران".

وحذر وزير الدفاع الأمريكي، من أن "صمت الحكومة العراقية من دون اتخاذ أي إجراءات، سيدفع واشنطن لاستخدام سياسية "الأرض المحروقة" ضد الجماعات الموالية لطهران في العراق".

يأتي ذلك، بعدما أعلنت أجهزة الأمن العراقية الاثنين الماضي عن سقوط قذيفتين على "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن "قذيفتي هاون سقطتا، الأولى في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة الخضراء، والأخرى في نهر دجلة ببغداد".

وذكر بيان لتحالف واشنطن ضد تنظيم الدولة، أن "أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الأخير في بغداد، ولم يتم قصف أي مرفق أو منشأة مستخدمة من قبل قوات التحالف أو الولايات المتحدة، لكننا نأخذ هذا الحادث على محمل الجد، كما يفعل شركاؤنا في قوات الأمن العراقية".

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