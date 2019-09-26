آيزنكوت: من الخطأ تقوية حماس بغزة ولا ضرورة لحلف دفاعي من واشنطن

وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، انتقادات شديدة لسياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المجال الأمني والسياسي.





جاء ذلك، خلال مقابلة مع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، ستنشر كاملةً غداً الجمعة.





وتحدث آيزنكوت عن علاقاته مع وزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، وعن معارضة الأخير لعملية "درع شمالي" ضد أنفاق حزب الله: "لقد قلت له: سيدي الوزير، أنا أحترمك، وأخضع لك، لكني أخضع لإمرة الحكومة".







وتابع: "حدث لي أكثر من مرة أن مسؤولاً سياسياً قال لي: ينبغي شن حرب هنا وحرب هناك، وأزيل ذلك عن أجندتنا".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، اعتبر آيزنكوت أن "تقوية حماس هو خطأ خطير، وعلينا أن ننهي حكمها في القطاع".







وحول "الحلف الدفاعي" الذي يحاول نتنياهو إبرامه مع الولايات المتحدة وسط معارضة المسؤولين الأمنيين، لأنه "يقيد أيدي إسرائيل" في عمليات عسكرية، قال آيزنكوت إن "لا ضرورة لهذا الحلف، ولا يوجد فيه أي منطق".

رام الله - دنيا الوطنوتطرق آيزنكوت إلى كشف نتنياهو عن غارات وعمليات عسكرية سرية ينفذها الجيش الإسرائيلي في سورية وإيران والعراق، وقال إن "خرق (سياسة) التعتيم في الفترة الأخيرة هو خطأ خطير، ويمس بأمن الدولة".