دولي

آيزنكوت: من الخطأ تقوية حماس بغزة ولا ضرورة لحلف دفاعي من واشنطن

آيزنكوت: من الخطأ تقوية حماس بغزة ولا ضرورة لحلف دفاعي من واشنطن
غادي آيزنكوت
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، انتقادات شديدة لسياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المجال الأمني والسياسي.

جاء ذلك، خلال مقابلة مع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، ستنشر كاملةً غداً الجمعة.

وتطرق آيزنكوت إلى كشف نتنياهو عن غارات وعمليات عسكرية سرية ينفذها الجيش الإسرائيلي في سورية وإيران والعراق، وقال إن "خرق (سياسة) التعتيم في الفترة الأخيرة هو خطأ خطير، ويمس بأمن الدولة".

وتحدث آيزنكوت عن علاقاته مع وزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، وعن معارضة الأخير لعملية "درع شمالي" ضد أنفاق حزب الله: "لقد قلت له: سيدي الوزير، أنا أحترمك، وأخضع لك، لكني أخضع لإمرة الحكومة".

وتابع: "حدث لي أكثر من مرة أن مسؤولاً سياسياً قال لي: ينبغي شن حرب هنا وحرب هناك، وأزيل ذلك عن أجندتنا".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، اعتبر آيزنكوت أن "تقوية حماس هو خطأ خطير، وعلينا أن ننهي حكمها في القطاع".

وحول "الحلف الدفاعي" الذي يحاول نتنياهو إبرامه مع الولايات المتحدة وسط معارضة المسؤولين الأمنيين، لأنه "يقيد أيدي إسرائيل" في عمليات عسكرية، قال آيزنكوت إن "لا ضرورة لهذا الحلف، ولا يوجد فيه أي منطق".

أخبار ذات صلة

تُركيا تَشُن هجوماً حاداً على مصر بسبب أردوغان

تُركيا تَشُن هجوماً حاداً على مصر بسبب أردوغان

عن 87 عاماً.. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

عن 87 عاماً.. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

حزب ليبرمان يُحدد موقفه من دخول حكومة &#34;يمينية حريدية&#34; برئاسة نتنياهو

حزب ليبرمان يُحدد موقفه من دخول حكومة "يمينية حريدية" برئاسة نتنياهو

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شرق أندونيسيا

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شرق أندونيسيا

أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية بسبب إيران

أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية بسبب إيران

رغم تكليف نتنياهو.. الحلبة السياسية في إسرائيل لا تزال تشهد عقدة مستعصية

رغم تكليف نتنياهو.. الحلبة السياسية في إسرائيل لا تزال تشهد عقدة مستعصية

العدل الأمريكية ترفض فتح تحقيق بـ &#34;مكالمة ترامب المُسربة&#34;

العدل الأمريكية ترفض فتح تحقيق بـ "مكالمة ترامب المُسربة"

أول تعليق من غانتس على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أول تعليق من غانتس على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يُناقش مع الشيوخي برامج حماية المنتج والمستهلك وتعزيز الصمود

وزير الزراعة يُناقش مع الشيوخي برامج حماية المنتج والمستهلك وتعزيز الصمود

مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات يختتم أعمال اجتماعه 44

مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات يختتم أعمال اجتماعه 44

هيئة الأسرى: الاحتلال يحوّل الأسيرة هبة اللبدي للاعتقال الإداري

هيئة الأسرى: الاحتلال يحوّل الأسيرة هبة اللبدي للاعتقال الإداري

معايعة في اليوم العالمي للسياحة: ارتفاع أعداد النزلاء في الفنادق الفلسطينية 21.6%

معايعة في اليوم العالمي للسياحة: ارتفاع أعداد النزلاء في الفنادق الفلسطينية 21.6%

أبو هولي: تأمين الحياة الكريمة للاجئين بالمخيمات لا تتعارض مع الحق السياسي بالعودة

أبو هولي: تأمين الحياة الكريمة للاجئين بالمخيمات لا تتعارض مع الحق السياسي بالعودة

الخارجية: حِراك فلسطيني أردني وإسلامي في أروقة الأمم المتحدة لحماية الأقصى

الخارجية: حِراك فلسطيني أردني وإسلامي في أروقة الأمم المتحدة لحماية الأقصى

الخواجا: حملة تحريضية إسرائيلية ممنهجة ضد حركة (bds)

الخواجا: حملة تحريضية إسرائيلية ممنهجة ضد حركة (bds)

استئصال ورم دماغي لعشرينية في حالة نادرة بمجمع الشفاء

استئصال ورم دماغي لعشرينية في حالة نادرة بمجمع الشفاء

منوعات

&#34;الطفلة الفلسطينية المُعنفة&#34; تضع راغب علامة في موقف مُحرج

"الطفلة الفلسطينية المُعنفة" تضع راغب علامة في موقف مُحرج

شاهد الصورة التي تسببت بمشاكل كبيرة لـ &#34;كيفانش تاتليتوغ&#34;

شاهد الصورة التي تسببت بمشاكل كبيرة لـ "كيفانش تاتليتوغ"

كاردي بي تكشف حادثة أليمة: تعرضت للتحرش خلال جلسة تصوير

كاردي بي تكشف حادثة أليمة: تعرضت للتحرش خلال جلسة تصوير

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

&#34;حرب التصريحات&#34; والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

"حرب التصريحات" والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ&#34;عايزينها فوضى&#34;

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ"عايزينها فوضى"

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

عربي

شاهد: لحظة وصول أول رائد إماراتي لمحطة الفضاء الدولية

شاهد: لحظة وصول أول رائد إماراتي لمحطة الفضاء الدولية

شاهد: لقاء يجمع خامنئي وسليماني ونصر الله يُثير التساؤلات

شاهد: لقاء يجمع خامنئي وسليماني ونصر الله يُثير التساؤلات

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية