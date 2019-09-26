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شاهد: لحظة وصول أول رائد إماراتي لمحطة الفضاء الدولية

شاهد: لحظة وصول أول رائد إماراتي لمحطة الفضاء الدولية
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام عربية وعالمية، مقطع فيديو، يظهر وصول أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، عقب التحام مركبة Soyuz MS-15 الروسية بالمحطة.

ويظهر في الفيديوهات استقبال الرواد الموجودين على متن المحطة لرائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مائير، وأول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري.

وأعرب المنصوري، عن فرحته بالوصول إلى المحطة، وقال أثناء مكالمة مع الأرض "كنت أتمنى أن يرى الجميع المناظر الجميلة التي أراها من المحطة.. أوجه تحياتي للإمارات وللوطن العربي بأكمله".

ومن المفترض، أن يمضي المنصوري ثمانية أيام على متن المحطة الفضائية الدولية، سيجري خلالها بعض التجارب العلمية، ليعود إلى الأرض كأول رائد إماراتي، وعربي عمل على متن المحطة.

 


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