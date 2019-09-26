الخواجا: حملة تحريضية إسرائيلية ممنهجة ضد حركة (bds)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول اتخاذ إجراءات ضد المنظمات المؤيدة للحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل، تأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة المتواصلة ضد حركة (bds).



وأضاف الخواجا، وفق إذاعة (صوت فلسطين)، أن حركة المقاطعة الدولية هي أوسع ائتلاف فلسطيني يدعمه الفلسطينيون وهي جزء من النضال الوطني، مشيراً إلى أن لجان حركة المقاطعة ما زالت تحقق نجاحات على مستوى العالم لأن أبسط مطالبها هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واعتبار الشعب الفلسطيني، كباقي شعوب العالم له الحق في الحرية والاستقلال



وطالب الخواجا المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على كل ما تمارسه من اعتداءات وإجرام مستمر، بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.