استئصال ورم دماغي لعشرينية في حالة نادرة بمجمع الشفاء

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى طاقم طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة د. حازم كحيل، استشاري جراحة المخ والأعصاب بمجمع الشفاء، عملية استئصال ورم دماغي لعشرينية بحجم 5x5 سم والتي استمرت على مدار ثلاث ساعات.



وأوضح كحيل، أن المريضة وصلت المستشفى في حالة غيبوبة وتشنجات، وبعد إجراء الصور المقطعية والرنين المغناطيسي تبين وجود ورم دماغي كبير في الجزء الخلفي من الناحية اليمنى من الدماغ مصاحباً لتورم شديد حوله.



وأكد أنه بعد أخذ عينة للورم وفحصها والاطلاع على التاريخ المريضى للمريضة، تبين أن الورم ناتج عن ورم في المشيمة، حيث إن المريضة كانت قد تعرضت لعملية إجهاض قبل ستة شهور، وقبل العملية بأسبوعين بدأت المريضة تدخل في أعراض تقيؤ وتشنجات وغيبوبة.



ويضيف كحيل: "تم إجراء العملية، وتكللت بالنجاح، وتم تحويل المريضة للخارج لاستكمال العلاج بالكيماوي والإشعاعي وحالتها مستقرة، لافتا الى أن هذ الحالة نادرة جداً وتحدث مرة واحدة لكل مليون سيدة".



ويشير إلى أنه تم إجراء بحث علمي بخصوص الحالة، ونشره في مجلة علمية كحالة نادرة، إلى جانب عرضها في المؤتمر العلمى السادس للنساء والولادة، الذى تم عقده على مدار يومين متتاليين في 20/21 من الشهر الحالي في فندق المتحف.



يذكر، أن قسم جراحة المخ والأعصاب بمجمع الشفاء الطبي يُجري ما يقارب من ثلاث عمليات أورام دماغية الى جانب عمليات تشوهات الأطفال، و إصابات الرأس، وعمليات الانزلاق الغضروفي بمعدل شبه يومي.