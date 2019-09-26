شؤون فلسطينية

البطش يُوجه دعوةً لحركة فتح بشأن مبادرة الفصائل للمصالحة

البطش يُوجه دعوةً لحركة فتح بشأن مبادرة الفصائل للمصالحة
خالد البطش
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، دعوة لحركة فتح بشأن مبادرة الفصائل الفلسطينية بملف المصالحة.

وقال البطش، خلال لقاء قيادة حماس بالفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس: "أدعو حركة فتح للموافقة على رؤية الفصائل لإنهاء الانقسام".

وأضاف البطش: "نشكر حركة حماس والأخ إسماعيل هنية على الموافقة على مبادرة الفصائل بشأن ملف المصالحة".

يذكر، أن حركة حماس، أعلنت موافقتها على مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية للمصالحة الفلسطينية، والتي سلمت لحركتي فتح وحماس، والرئيس محمود عباس، ومصر.

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