هنية: قدمنا موافقة غير مشروطة على مبادرة الفصائل للمصالحة

اسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن مبادرة الفصائل الفلسطينية بشأن المصالحة، تمثل انطلاقة حقيقة لاستعادة الوحدة وتحقيق المصالحة.



وأعلن هنية، خلال لقائه بالفصائل الفلسطينية، بغزة، اليوم الخميس، موافقة حركته على هذه المبادرة، مضيفاً: "هناك بعض الملاحظات البسيطة والمتواضعة على بعض ما ورد في هذه المبادرة إلا أنني أعلن موافقة حركة حماس على هذه المبادرة الصادقة والمسؤولة، التي تسلمناها الأيام الماضية من إخواننا في قيادة الفصائل".



وأضاف هنية: "هذه موافقة غير مشروطة وليست ملحقة بأي ملاحظات، وكانت تقديراً منا بأن المسؤولية تقتضي الدفع بقوة وإلى الأمام لعجلة الوحدة الوطنية وتعزيز الشراكة الفلسطينية وإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني، سواء ما يتعلق بمؤسسات السلطة أو مؤسسة التحرير".



وتابع هنية: "المطلوب تطبيق هذه المبادرة والتوافق عليها وطنياً مع إخواننا بحركة فتح، ونتمنى على حركة فتح الموافقة على المبادرة، ونتفق لوضع الآليات لتطبيق ما ورد فيها من بنود وأسس وقواعد ثابتة وأصيلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية".



وأكمل: "نتمنى من الفصائل استكمال دورهم مع إخواننا بحركة فتح، ونعلن جاهزيتنا للتعاون والشروع بالتطبيق الجدي لهذا المبادرة على الأرض، خاصة وأن قضيتنا الوطنية هي بأمس الحاجة لهذا الموقف المسؤول، ويشرفني باسمي وباسم قيادة الحركة أن أسلم رسمياً رد الحركة لإخواننا بالفصائل الثمانية".