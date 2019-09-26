اشتية يُشارك بأعمال المؤتمر الدولي لحشد الدعم لوكالة (أونروا)

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

يشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، في أعمال المؤتمر الدولي لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة (أونروا) وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ويعقد هذا المؤتمر برئاسة مشتركة من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية السويد، مارغت والستورم بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة، ووزراء خارجية، وممثلي إحدى وثلاثين دولة ومنظمة.



وتسعى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين جمع مبلغ 120 مليون دولار قيمة العجز لهذا العام من أصل الميزانية مليار و200 مليون دولار، لتتمكن من تقديم خدماتها في مناطق عملياتها الخمس.