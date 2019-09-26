إسرائيل تُطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير موقفه إزاء حركة المقاطعة

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رام الله - دنيا الوطن

يعرض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، التقرير الجديد الذي أعده مكتبه حول حركة المقاطعة (BDS)، وسيطالب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بتغيير موقفها من حركة المقاطعة.



وقال أردان، وفق ما نقلت عنه (يسرائيل هيوم): إن "التقرير يمزق الأقنعة عن وجه الحركة التي تحارب دولة إسرائيل، هذه ليست حركة لحقوق الإنسان، بل حركة عنصرية معادية لليهود، يدعي الاتحاد الأوروبي أن لديه سياسة عدم التسامح مطلقًا مع معاداة السامية، وإذا كان هذا صحيحًا، يجب على الاتحاد الأوروبي عدم التسامح مطلقًا مع (BDS)".



ودعا أردان الحكومات والهيئات الأوروبية الأخرى إلى تبني تعريف معاداة السامية والإشارة إلى (BDS) ووقف تمويل المنظمات المرتبطة بالحركة.



وأكد الحاخام مناحيم مارغولين، رئيس جمعية المنظمات اليهودية الأوروبية، المبادر إلى المؤتمر الخاص في البرلمان الأوروبي، أن حركة المقاطعة تتحمل الآن مسؤولية معظم الهجمات المعادية للسامية التي تحدث على الأراضي الأوروبية، بسبب استمرار تحريضها المعادي للسامية.



وقال مارغولين: "انتقاد إسرائيل وسياسة أي حكومة إسرائيلية هو بالطبع مشروع، لكن حركة المقاطعة تحولت منذ فترة طويلة من حركة معادية للصهيونية إلى حركة تنشر رسائل كلاسيكية معادية للسامية، وتحت ستار معاداة الصهيونية.. الكراهية هي حافز للأذى الجسدي"، وفق زعمه.