شؤون فلسطينية

الوزير غنيم: نسعى لتطوير خدمة المياه للتجمعات السكانية في المناطق (ج)

الوزير غنيم: نسعى لتطوير خدمة المياه للتجمعات السكانية في المناطق (ج)
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم في مكتبه اليوم، برئيس مجلس قروي كوبر؛ للإطلاع على احتياجات القرية لتطوير مرفق المياه وتحسين الوضع المائي للسكان، وبحث الإشكاليات التي تعاني منها القرية.

حيث بين رئيس المجلس أن قرية كوبر تشهد امتداداً عمرانياً يتطلب العمل على توسعة شبكة المياه الحالية لتصل إلى المناطق العمرانية الممتدة، وتأهيل أجزاء من الشبكة الحالية المهترئة، إلى جانب تطرقه الى إمكانية مساعدة سلطة المياه في توفير مواسير للمساعدة في تأهيل مقاطع من الشبكة لتساهم في تحسين وضع الشبكة، وبالتالي المحافظة على كميات المياه المزودة لقرية كوبر.

وفي معرض حديثه، أوضح غنيم، أن سلطة المياه ووفق التعديلات التي قامت بوضعها على آلية عمل اللجنة المشتركة، تعمل على تنفيذ مشاريع مائية تخدم التجمعات السكانية في المناطق المصنفة (ج)، والاستجابة للحالات الطارئة بهدف تحسين الوضع المائي في هذه المناطق.

كما بين غنيم أن سلطة المياه تسعى دائماً للوقوف خلف المجالس والهيئات ودعمها بكافة السبل من أجل تطوير العمل في قطاع المياه وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، من خلال توفير المعدات والمواد وفق آلية عمل تشمل كافة المناطق وفق الإمكانيات المتاحة.

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