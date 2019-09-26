حنا: ندعو لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

وتابع لقد اصبح من العيب ان تبقى حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي والتي اصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني فالقدس في خطر شديد والقضية الفلسطينية تتعرض للاستهداف من كل حدب وصوب ولذلك بات امرا ملحا وضروريا واستراتيجيا اعادة الوحدة واللُحمة الفلسطينية الداخلية ونبذ الانقسامات والتصدعات وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بشكل جيد.



وأكد أن هنالك مشروع اقصائي عنصري صهيوني بامتياز وفي المقابل يجب علينا ان نحافظ على مشروعنا الوطني وهو مشروع حق وعدالة وهذا يحتاج الى ان نكون اكثر وعياً وحكمة وحنكة ولحمة وصدقا واستقامة ووطنية ونبذا للانقسامات والتصدعات الداخلية.



وقال ندائي أوجهه للسياسيين الفلسطينيين بكافة مراتبهم واوصافهم بأن اعملوا معاً وسوياً من أجل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي فالوطن هو أهم من أي شيء آخر والأحزاب وجدت لكي تخدم القضية، وليس لكي تكون عائقاً أمام وحدة شعبنا.



وقد جاءت كلمات المطران هذه اليوم لدى استقباله وفداً من الشخصيات المقدسية.



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، بأنه من الأهمية بمكان العمل على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي؛ لكي نكون أكثر لُحمة وتفاعلاً وتضامناً ووحدة ولكي نكون أقوياء في إفشالنا لصفقة القرن، ولكافة المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية.