الخارجية تُحذر من خطورة الصمت الدولي على استباحة الاحتلال للمناطق الفلسطينية





كما بينت أن ذلك يحصل أيضاً في كوبر وبلدة بير زيت وأبو اشيخدم وغيرها، بما تتركه تلك الاقتحامات من ترويعٍ وإرهاب للمواطنين الآمنين في منازلهم الأطفال منهم والنساء والشيوخ والمرضى، وبما يترافق معها من إغلاقات ومنع للتجوال وشل حركة المواطنين، وإعتداءات متواصلة على المواطنين وتخريب أثاث منازلهم، بالإضافة لاستباحة المناطق والمدن المصنفة (أ ) بما يشكله ذلك من خرقٍ فاضح وانتهاكٍ صارخ للاتفاقيات الموقعة.



وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع اقتحامات واجتياحات قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة للمناطق المصنفة (أ) كأمور باتت إعتيادية ومألوفة لا تُثير أية ردود فعل على المستويات كافة، خاصة المستوى الدولي.





وأكدت الوزارة أن اقتحام مناطق (أ) يعكس مدى التمرد الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها، ويُعبر عن عنجهية إسرائيلية مبنية على القوة الغاشمة التي ترفض الإتفاقيات وتسعى دائماً للانقلاب عليها، خدمةً لمخططات إستعمارية توسعية تهدف إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحويل القضية من حقوق شعب وطنية مغتصبة بقوة الاحتلال إلى مجرد مشاكل سكان يتم حلها عبر القنوات الأمنية.



وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال، قبل فوات الأوان، وذلك حفاظاً على ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة وشرعيتها وقراراتها.



رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، تصعيد قوات الاحتلال لاقتحامتها المتتالية للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يحدث منذ يومين في الاقتحامات الاستفزازية لمدينتي رام الله والبيرة وأحيائهما المختلفة وعدد من البلدات والقرى في المحافظة.