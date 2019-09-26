هيئة الأسرى: الاحتلال يُحول الأسيرة هبة اللبدي للاعتقال الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حولت الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي، من الأردن إلى الاعتقال الإداري.



ولفتت الهيئة، إلى أن الاحتلال، أصدر أمر اعتقال إداري بحق اللبدي لمدة 5 أشهر، وتقبع حالياً في مركز تحقيق المسكوبية.



وقالت: إن الأسيرة اللبدي، اعتقلت بتاريخ 4/9/2019 وهي في طريق زيارتها لأهلها في جنين، حيث تم اعتقالها على الجسر، وتبلغ من العمر (24 سنة) وهي حاصلة على شهادة جامعية، وممنوعة من زيارة المحامين.



