إنقاذ طفل من الشلل في مستشفى الخدمة العامة



هذا وأوضح أبو خاطر أن الطفل يبلغ من العمر (13 عاماً) وحضر إلى المستشفى، وهو يعاني من انحناء بالظهر وخدلان بالساقين والقدمين وصعوبة شديدة بالحركة، وتم عمل صورة رنين مغناطيسي للمريض، وتبين أنه يعاني من وجود غضروف ضخم مع تضيق حاد في المستوى الرابع والخامس القطني.



وأشار أبو خاطر إلى أن هذه الحالة نادرة الحدوث لدى الأطفال وتحدث مرة واحد من بين 10 ملايين بالعالم، مؤكداً أن مثل هذه العمليات تتطلب إمكانيات وخبرة واسعة ومهارة عالية ودقة متناهية، حيث تقرر إجراء العملية في مستشفى الخدمة العامة لتوافر الإمكانيات اللازمة، وتم استخدام تقنيات متقدمة لإزالة الغضروف والحفاظ على استقرار الفقرات، وأجريت العملية بنجاح باهر، مما ساهم في إنقاذ الطفل من الشلل.



يذكر، أن أبو خاطر القادم من ألمانيا، والحاصل على دكتوراه في جراحة المخ والأعصاب، عمل سابقاً كمحاضر لأكثر من 10 سنوات في جامعات بألمانيا، وحالياً يعمل كاستشاري في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الخدمة العامة، ومجمع الشفاء

الطبي، مستشفى غزة الأوروبي، وأجرى العديد من العمليات الصعبة والنادرة، والتي حققت نجاحات لقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى.

رام الله - دنيا الوطنأجرى فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الخدمة العامة، برئاسة أ. د. محمود أبو خاطر، استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الشفاء، بمساعدة فريق العمليات، عملية جراحية لإنقاذ طفل من الشلل نتيجة انزلاق غضروفي نادر الحدوث.