حماس تجتمع بالفصائل وتسلمها ردها على مبادرة المصالحة

من المقرر أن تجتمع قيادة حركة حماس، اليوم الخميس، بالفصائل الفلسطينية الثمانية التي قدمت مبادرة لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.





وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم: إن حماس ستناقش مع الفصائل مبادرتها لإنهاء الانقسام، لافتاً إلى أن حركته تعاملت بإيجابية مع المبادرة منذ اللحظة الأولى.





وأوضح قاسم، لـ "دنيا الوطن"، أن حماس ستسلم الفصائل ردها على المبادرة، مشدداً على أن الحركة تراعي المصلحة الوطنية.





يذكر أن ثمانية فصائل قدمت مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني للرئيس محمود عباس وحركتي فتح وحماس وجهاز المخابرات المصري.



خاص دنيا الوطن