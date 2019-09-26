قوات الاحتلال تعتقل 43 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة الغربية، حيث اعتقلت فجر اليوم الخميس 43 مواطناً (عرف منهم 7) بينهم 32 معتقلاً من ضاحية شويكة بطولكرم.



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضاحية شويكة، اعتقلت عدداً من المواطنين، وذلك بعد مواجهات مع قوات الاحتلال، ورد الشبان بإلقاء الحجارة على قوات الاحتلال الإسرائيلي.



إلى ذلك، اعتقل جنود قوات الاحتلال في قلقيلية، المواطن عكرمة أيوب زماري، بعد اقتحام منزله في عزون شرقاً، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مراد نصاصرة من بيت فوريك شرق نابلس.



وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة أبو ديس، شرق القدس، واعتقلت الشيخ عمران وراد، والمحرر مشير حلبية، فيما اعتقل جنود الاحتلال خليل مصطفى عميرة بعد اقتحام منزله في نعلين غرباً.



وفي الوقت ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بشار دعنا، نجل القيادي في الجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، كما اعتقلت قوات الاحتلال إسلام إياد البو في حلحول شمالاً.