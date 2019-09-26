قلقيلية: الحبس سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة الشروع بالقتل

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رام الله - دنيا الوطن

دانت محكمة بداية قلقيلية، برئاسة القاضي فطين سيف، وعضوية القاضي محمد حنتولي، والقاضي داود إبراهيم، واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (م. ش) من محافظة قلقيلية بتهمة الشروع بالقتل خلافاً للمادة 327 و70 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس لمدة سبع سنوات ونصف.



وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة أمجد السرميطي.