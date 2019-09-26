مباشر | حريق في مصنع للمواد الكيماوية في فرنسا

دولي

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شرق أندونيسيا

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شرق أندونيسيا
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس (ريختر) شرق أندونيسيا، اليوم الخميس، لكن لم يتم إصدار تحذير من حصول تسونامي.

وأفادت التقارير الأولية، بأن الزلزال ضرب قبالة سواحل أمبون، لكن تحليلات الوكالة الوطنية الأندونيسية للحد من الكوارث لاحقاً توصلت إلى أنه ضرب سواحل الجزيرة، وفق (وفا).

وتشهد أندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفي العام الماضي، أدى زلزال بلغت قوته 7,5 درجات، وتبعه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2.200 شخص وفقدان الآلاف.

أخبار ذات صلة

حزب ليبرمان يُحدد موقفه من دخول حكومة &#34;يمينية حريدية&#34; برئاسة نتنياهو

حزب ليبرمان يُحدد موقفه من دخول حكومة "يمينية حريدية" برئاسة نتنياهو

أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية بسبب إيران

أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية بسبب إيران

رغم تكليف نتنياهو.. الحلبة السياسية في إسرائيل لا تزال تشهد عقدة مستعصية

رغم تكليف نتنياهو.. الحلبة السياسية في إسرائيل لا تزال تشهد عقدة مستعصية

العدل الأمريكية ترفض فتح تحقيق بـ &#34;مكالمة ترامب المُسربة&#34;

العدل الأمريكية ترفض فتح تحقيق بـ "مكالمة ترامب المُسربة"

أول تعليق من غانتس على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أول تعليق من غانتس على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

بالتفاصيل.. نص المكالمة الهاتفية التي قد تؤدي لعزل ترامب

بالتفاصيل.. نص المكالمة الهاتفية التي قد تؤدي لعزل ترامب

شاهد: الرئيس الإسرائيلي يُكلف نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة

شاهد: الرئيس الإسرائيلي يُكلف نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة

ائتلاف تركي ينهي 80% من &#34;قناة الملك عبد الله&#34; في الأردن

ائتلاف تركي ينهي 80% من "قناة الملك عبد الله" في الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 43 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 43 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة

عيسى: هجرة المسيحيين تُهدد وجودهم في فلسطين

عيسى: هجرة المسيحيين تُهدد وجودهم في فلسطين

قلقيلية: الحبس سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة الشروع بالقتل

قلقيلية: الحبس سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة الشروع بالقتل

اشتية يبحث مع البنك الدولي و&#34;النقد الدولي&#34; مواجهة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية

اشتية يبحث مع البنك الدولي و"النقد الدولي" مواجهة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية

المالكي يلتقي بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

المالكي يلتقي بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُسلم آخر بلاغاً لمراجعة مخابراته

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُسلم آخر بلاغاً لمراجعة مخابراته

حماس: الإنجاز الذي حققه الأسرى تجسيد عملي لقدرة شعبنا على قهر المحتل

حماس: الإنجاز الذي حققه الأسرى تجسيد عملي لقدرة شعبنا على قهر المحتل

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

منوعات

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

&#34;حرب التصريحات&#34; والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

"حرب التصريحات" والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ&#34;عايزينها فوضى&#34;

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ"عايزينها فوضى"

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو &#34;الألفاظ الخارجة&#34;

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو "الألفاظ الخارجة"

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: &#34;كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح&#34;

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: "كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح"

عربي

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية

السعودية: اعتداء (أرامكو) لن يبقى دون رد

السعودية: اعتداء (أرامكو) لن يبقى دون رد

مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي

مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي