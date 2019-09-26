زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شرق أندونيسيا

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رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس (ريختر) شرق أندونيسيا، اليوم الخميس، لكن لم يتم إصدار تحذير من حصول تسونامي.



وأفادت التقارير الأولية، بأن الزلزال ضرب قبالة سواحل أمبون، لكن تحليلات الوكالة الوطنية الأندونيسية للحد من الكوارث لاحقاً توصلت إلى أنه ضرب سواحل الجزيرة، وفق (وفا).



وتشهد أندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح التكتونية.



وفي العام الماضي، أدى زلزال بلغت قوته 7,5 درجات، وتبعه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2.200 شخص وفقدان الآلاف.