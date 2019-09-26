شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع البنك الدولي و"النقد الدولي" مواجهة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية

اشتية يبحث مع البنك الدولي و"النقد الدولي" مواجهة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، سبل مواجهة الاستقطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، مشدداً على ضرورة ضغط المؤسسات الدولية على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة.

جاء ذلك، خلال لقائه بوفدين من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، ونائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، يوها كيهكنين، كل على حدة في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماع المانحين (AHLC).

وطالب اشتية المؤسسات المالية الدولية لإيجاد آلية للمساعدة في تدقيق كافة الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعياً إلى التعاطي مع الوضع الاقتصادي والتنموي في فلسطين، ضمن الإطار السياسي، مؤكداً عدم جدوى التركيز على القضايا الفنية بمعزل عن كون فلسطين تحت الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء: "الحكومة تعيش منذ تشكيلها صعوبات مالية نتيجة احتجاز إسرائيل لأموالنا، وللتعامل معها نعمل على أساس حالة طوارئ نقدية، ونقترض من البنوك التجارية لدفع نحو 50% من رواتب موظفي القطاع العام وأوقفنا الترقيات والتوظيف، وأصدرنا سندات للمتأخرات، إضافة إلى اعتمادنا على المساعدات من بعض الدول العربية”.

من جانب آخر، أكد اشتية على أن أولوية الحكومة هي خلق فرص عمل وتقليل البطالة، لا سيما بين الشباب وخريجي الجامعات الذين ترتفع نسب البطالة بينهم، مشيرا إلى ضرورة استجابة المانحين للأولويات الوطنية.

وأضاف اشتية: "الحكومة في صدد إنشاء كلية جامعية للتدريب المهني لإعادة صياغة مهارات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل للموائمة مع احتياجات سوق العمل، وكذلك بنك استثماري تنموي لمنحهم قروضا بشروط ميسرة لتمويل المشاريع".

وأطلع اشتية الوفدين على خطط الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية إلى اسرائيل وإيجاد بديل محلي واقليمي لها، والتوجه نحو العمق العربي من خلال اتفاقيات ثنائية مع الأردن والعراق، ومصر قريبا.

وكذلك أطلعهما على استراتيجية الحكومة التنمية بالعناقيد، الهادفة إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة بالاعتماد على الميزة الاقتصادية لكل محافظة.

وتابع بأن العمل في منطقة جنين الصناعية، المعلق منذ 8 سنوات، سيبدأ قبل نهاية العام الحالي، ما سيدفع المناطق الصناعية قدماً لتكون جزءاً فاعلاً في الاقتصاد الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

حماس تجتمع بالفصائل وتسلمها ردها على مبادرة المصالحة

حماس تجتمع بالفصائل وتسلمها ردها على مبادرة المصالحة

قوات الاحتلال تعتقل 43 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 43 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة

عيسى: هجرة المسيحيين تُهدد وجودهم في فلسطين

عيسى: هجرة المسيحيين تُهدد وجودهم في فلسطين

قلقيلية: الحبس سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة الشروع بالقتل

قلقيلية: الحبس سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة الشروع بالقتل

المالكي يلتقي بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

المالكي يلتقي بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُسلم آخر بلاغاً لمراجعة مخابراته

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُسلم آخر بلاغاً لمراجعة مخابراته

اشتية: نُطالب بإيجاد آلية مراقبة ومتابعة لتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها السياسية

اشتية: نُطالب بإيجاد آلية مراقبة ومتابعة لتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها السياسية

قوات الاحتلال تَشُن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تَشُن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 43 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 43 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة

عيسى: هجرة المسيحيين تُهدد وجودهم في فلسطين

عيسى: هجرة المسيحيين تُهدد وجودهم في فلسطين

قلقيلية: الحبس سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة الشروع بالقتل

قلقيلية: الحبس سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة الشروع بالقتل

اشتية يبحث مع البنك الدولي و&#34;النقد الدولي&#34; مواجهة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية

اشتية يبحث مع البنك الدولي و"النقد الدولي" مواجهة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية

المالكي يلتقي بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

المالكي يلتقي بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُسلم آخر بلاغاً لمراجعة مخابراته

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُسلم آخر بلاغاً لمراجعة مخابراته

حماس: الإنجاز الذي حققه الأسرى تجسيد عملي لقدرة شعبنا على قهر المحتل

حماس: الإنجاز الذي حققه الأسرى تجسيد عملي لقدرة شعبنا على قهر المحتل

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

منوعات

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

&#34;حرب التصريحات&#34; والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

"حرب التصريحات" والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ&#34;عايزينها فوضى&#34;

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ"عايزينها فوضى"

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو &#34;الألفاظ الخارجة&#34;

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو "الألفاظ الخارجة"

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: &#34;كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح&#34;

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: "كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح"

عربي

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية

السعودية: اعتداء (أرامكو) لن يبقى دون رد

السعودية: اعتداء (أرامكو) لن يبقى دون رد

مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي

مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي