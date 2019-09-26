شاهد: لقاء يجمع خامنئي وسليماني ونصر الله يُثير التساؤلات

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأربعاء، صورةً جمعت المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي، والأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.وقال موقع "خامنئي أي أر" الإيراني: إن الصورة تُنشر للمرة الأولى للقاء الذي عُقد بين القادة الثلاثة، دون الكشف عن موعد ومكان اللقاء.وألمح الموقع الإلكتروني لقناة "العالم" الإيرانية، إلى أن اللقاء كان قريباً، وذلك في إشارة إلى أن الصورة ليست أرشيفية.وظهرت في خلفية الصورة، مكتبة، وستارة زرقاء اللون، وارتدى خامنئي ونصر الله الزي المعروف للمرجعيات الشيعية، فيما ارتدى سليماني سترة صحراوية اللون، ظهر فيها سابقاً في مناطق المعارك بسوريا والعراق.