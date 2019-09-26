شؤون فلسطينية

المالكي يلتقي بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

المالكي يلتقي بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث ناقش الطرفان مستجدات الملف الفلسطيني في المحكمة، وسبل تحقيق العدالة، والانتصاف للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني. 

ومن جهته، أكد المالكي على إيمان الفلسطينيين بنزاهة وجدية المحكمة، وإيمانهم بأن حكمها سيكون منصفاً بحقهم، ولذلك طالبها بفتح التحقيق بالسرعة الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني ولردع المجرمين عن ارتكاب جرائمهم. 

ووضع المالكي المدعية العامة بصورة آخر الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين من هدم لمنازلهم وتهجيرهم من أراضيهم وقتلهم كما حصل في وادي الحمص والخان الأحمر، كما وشدد على وجوب أخذ المحكمة للإجراءات اللازمة لمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على هذه الجرائم والانتهاكات.

وحضر الاجتماع السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، ود. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة، والمستشار أول ماجد بامية من بعثة فلسطين للأمم المتحدة، وسكرتير ثالث، لمى صفدي من مكتب الوزير.

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