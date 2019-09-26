عربي

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حواره مع بعض الشخصيات المؤثرة داخل المجتمع الأمريكي على التداعيات بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال السيسي، بحسب صحيفة (الأهرام) المصرية: "إن أي دولة لا يمكن أن تتعرض لمخاطر مثل المخاطر المرتبطة بنقص المياه، إلا إذا كانت في حالة ضعف".

واستشهد الرئيس المصري بما حدث مع العراق الذي كان يصله نحو 100 مليار متر مكعب من المياه عام 90، بينما لا يصله حالياً أكثر من 30 مليار متر مكعب سنوياً بسبب الاضطرابات هناك.

وأكد السيسي، أن أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، وكان من المفترض أن يتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت، مضيفاً: "عندما ضعفت الدولة المصرية، كان هناك ثمن دفعه المصريون وستدفعه الأجيال القادمة".

وشدد الرئيس المصري على أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وليست ضد إقامة السدود، لكن ليس على حساب مصر والإضرار بها.

وقال الرئيس إنه يجب الحفاظ علي حصة مصر من المياه، وقد اتفقنا مع الجانب الإثيوبي في 2011 خلال الاتفاق الإطاري علي أسلوب ملء خزان سد النهضة، لكن للأسف لم تستطع اللجان الفنية حتي الآن الوصول إلي اتفاق في هذا الأمر.

وتابع: "لن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع، لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوي نهر النيل".

وأكد السيسي أن، 95% من مساحة مصر صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثير مدمر علي المصريين، مشدداً "نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا".

وأوضح، أن مصر دائما تتبنى سياسة تتسم بالحوار، وبدأنا نُصعد دبلوماسياً، لكي ننقل المشكلة من مستوي ثنائي وثلاثي حتى نصل إلى مجال طرح أكبر.

وقال السيسي، إنه لا بد من الوصول إلى اتفاق تصر عليه مصر، حتى نتحكم في الضرر الذي يمكن أن نتحمله ببناء هذا السد.

وأشار الرئيس إلى أن مصر في مستوي الفقر المائي، وسيتزايد نتيجة تزايد عدد السكان في مصر، وثبات حصتنا من مياه النيل.

أخبار ذات صلة

شاهد: لقاء يجمع خامنئي وسليماني ونصر الله يُثير التساؤلات

شاهد: لقاء يجمع خامنئي وسليماني ونصر الله يُثير التساؤلات

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية

السعودية: اعتداء (أرامكو) لن يبقى دون رد

السعودية: اعتداء (أرامكو) لن يبقى دون رد

مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي

مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

الأورومتوسطي: آلاف اللاجئين يتكدسون بمعسكرات الاحتجاز في اليونان وإيطاليا

الأورومتوسطي: آلاف اللاجئين يتكدسون بمعسكرات الاحتجاز في اليونان وإيطاليا

الجيش الأمريكي يُعلن مقتل 11 متشدداً بضربة جوية جنوب ليبيا

الجيش الأمريكي يُعلن مقتل 11 متشدداً بضربة جوية جنوب ليبيا

شاهد: مُصافحة ماكرون وهو جالس لأمير قطر تُثير جدلاً

شاهد: مُصافحة ماكرون وهو جالس لأمير قطر تُثير جدلاً

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 43 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 43 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة

عيسى: هجرة المسيحيين تُهدد وجودهم في فلسطين

عيسى: هجرة المسيحيين تُهدد وجودهم في فلسطين

قلقيلية: الحبس سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة الشروع بالقتل

قلقيلية: الحبس سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة الشروع بالقتل

اشتية يبحث مع البنك الدولي و&#34;النقد الدولي&#34; مواجهة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية

اشتية يبحث مع البنك الدولي و"النقد الدولي" مواجهة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية

المالكي يلتقي بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

المالكي يلتقي بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُسلم آخر بلاغاً لمراجعة مخابراته

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُسلم آخر بلاغاً لمراجعة مخابراته

حماس: الإنجاز الذي حققه الأسرى تجسيد عملي لقدرة شعبنا على قهر المحتل

حماس: الإنجاز الذي حققه الأسرى تجسيد عملي لقدرة شعبنا على قهر المحتل

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

منوعات

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

شاهد.. صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

&#34;حرب التصريحات&#34; والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

"حرب التصريحات" والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ&#34;عايزينها فوضى&#34;

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ"عايزينها فوضى"

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو &#34;الألفاظ الخارجة&#34;

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو "الألفاظ الخارجة"

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: &#34;كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح&#34;

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: "كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح"

عربي

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية

السعودية: اعتداء (أرامكو) لن يبقى دون رد

السعودية: اعتداء (أرامكو) لن يبقى دون رد

مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي

مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي