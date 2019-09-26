اشتية: نُطالب بإيجاد آلية مراقبة ومتابعة لتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها السياسية

محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، دول الاتحاد الأوروبي، إلى إيجاد آلية لمراقبة ومتابعة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها السياسية.



وقال اشتية، لدى لقائه مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سوزانا تيرستال، والمبعوث السويسري لعملية السلام رونالد ستينغ، كلاً على حدة في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماع المانحين (AHLC): إن إسرائيل انتهكت كل الاتفاقيات الموقعة والقرارات الدولية.



وأضاف: "التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية، هو تهديد بانتهاء حل الدولتين"، مجدداً دعوة دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كإجراء احترازي لحماية حل الدولتين.



وطالب رئيس الوزراء، اجتماع المانحين ببيان ختامي، يدين بشكل صريح انتهاك إسرائيل للاتفاقيات الدولية، ويطالبها بالإفراج عن أموال المقاصة، ووقف اقتطاعاتها غير القانونية من الأموال الفلسطينية، في انتهاك صريح لبرتوكول باريس.



وشدد على التزام السلطة الوطنية باستحقاقات الأسرى وعائلات الشهداء، رغم الخصومات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن آلية صرف هذه الدفعات شفافة، وتحكمها قوانين واضحة.