السعودية: اعتداء (أرامكو) لن يبقى دون رد

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رام الله - دنيا الوطن

جددت السعودية اتهامها لإيران بالوقوف وراء الهجوم على شركة (أرامكو) النفطية، مشددةً على ضرورة تحميل الجانب الإيراني تبعات هذه العملية، وألا يبقى هذا الاعتداء دون رد.



وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في حوار مع صحفيين عقده، مساء أمس الأربعاء، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا يمكن أن يمر الهجوم على المنشآت النفطية السعودية دون رد، ويجب أن "تكون هناك تبعات بالنسبة إلى إيران لما فعلوه"، وفق (روسيا اليوم).



وأكد الجبير، أن السعودية شكلت فريقاً يحقق في الاعتداء على (أرامكو)، مؤكداً أن المملكة "على ثقة بأن الأسلحة إيرانية".



وشدد على أن بلاده تنظر في خيارات سياسية واقتصادية وعسكرية ضد إيران، رداً على هذا الهجوم، لكن القرار سيتم اتخاذه بعد انتهاء التحقيقات.



واعتبر الوزير السعودي، أنه "لا يوجد بلد بمنأى عن تداعيات استهداف إمدادات النفط"، مشيراً في هذا السياق إلى "ضرورة ردع إيران"، مضيفاً: "لولا حرفية شركة أرامكو وريادتها العالمية لوصل برميل النفط إلى 150 دولاراً".