شؤون فلسطينية

الرئيس عباس للأمم المتحدة: وفروا الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الرئيس عباس للأمم المتحدة: وفروا الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، بضرورة قيام المنظمة الدولية بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الحماية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس عباس بغوتيرش على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة (وفا).

وأطلع الرئيس عباس، الأمين العام على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات عقابية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُسلم آخر بلاغاً لمراجعة مخابراته

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُسلم آخر بلاغاً لمراجعة مخابراته

اشتية: نُطالب بإيجاد آلية مراقبة ومتابعة لتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها السياسية

اشتية: نُطالب بإيجاد آلية مراقبة ومتابعة لتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها السياسية

قوات الاحتلال تَشُن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تَشُن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الأسرى يُنهون إضرابهم وإسرائيل تُنفّذ مطالبهم اليوم

الأسرى يُنهون إضرابهم وإسرائيل تُنفّذ مطالبهم اليوم

حماس: الإنجاز الذي حققه الأسرى تجسيد عملي لقدرة شعبنا على قهر المحتل

حماس: الإنجاز الذي حققه الأسرى تجسيد عملي لقدرة شعبنا على قهر المحتل

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أجواءٌ صافية بوجه عام وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

أجواءٌ صافية بوجه عام وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

البردويل: نحن أول من يُطالب بإجراء الانتخابات وشعبنا يعرف شعبية حماس

البردويل: نحن أول من يُطالب بإجراء الانتخابات وشعبنا يعرف شعبية حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُسلم آخر بلاغاً لمراجعة مخابراته

الاحتلال يعتقل مواطنين ويُسلم آخر بلاغاً لمراجعة مخابراته

حماس: الإنجاز الذي حققه الأسرى تجسيد عملي لقدرة شعبنا على قهر المحتل

حماس: الإنجاز الذي حققه الأسرى تجسيد عملي لقدرة شعبنا على قهر المحتل

حماس توجه رسالةً لإسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

حماس توجه رسالةً لإسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

(جوال) تجدد رعايتها لدوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة

(جوال) تجدد رعايتها لدوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة

الرئيس عباس سيدعو للانتخابات التشريعية من منبر الأمم المتحدة

الرئيس عباس سيدعو للانتخابات التشريعية من منبر الأمم المتحدة

الأسرى يُخضعون إسرائيل لمطالبهم وتنفيذ الاتفاق اليوم

الأسرى يُخضعون إسرائيل لمطالبهم وتنفيذ الاتفاق اليوم

الحكومة: ملف رواتب موظفي غزة ورثناه من الحكومات السابقة وبطريقه للحل

الحكومة: ملف رواتب موظفي غزة ورثناه من الحكومات السابقة وبطريقه للحل

شمالي: عجز (أونروا) المالي 120 مليون دولار منها 30 مليون لغزة

شمالي: عجز (أونروا) المالي 120 مليون دولار منها 30 مليون لغزة

منوعات

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

&#34;حرب التصريحات&#34; والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

"حرب التصريحات" والردود القاسية تشتعل بين تركي آل الشيخ وإليسا ‎

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ&#34;عايزينها فوضى&#34;

محمد رمضان يُهاجم محمد علي بـ"عايزينها فوضى"

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو &#34;الألفاظ الخارجة&#34;

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو "الألفاظ الخارجة"

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: &#34;كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح&#34;

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: "كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح"

موقف محرج لـ&#34;دانا حمدان&#34; بـ&#34;الجونة&#34;.. وميس تتدخل

موقف محرج لـ"دانا حمدان" بـ"الجونة".. وميس تتدخل

بعد السخرية فستان والدتها الأخضر.. إبنة أصالة تبكي بحرقة وتتحدث عنها

بعد السخرية فستان والدتها الأخضر.. إبنة أصالة تبكي بحرقة وتتحدث عنها

خطأ من إليسا يتحول إلى ترند في اليوم الوطني السعودي

خطأ من إليسا يتحول إلى ترند في اليوم الوطني السعودي

عربي

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا

السيسي يُعلّق على تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية

الحوثيون يُوجهون تحذيراً للسعودية

مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي

مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان