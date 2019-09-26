الرئيس عباس للأمم المتحدة: وفروا الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، بضرورة قيام المنظمة الدولية بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الحماية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.



جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس عباس بغوتيرش على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة (وفا).



وأطلع الرئيس عباس، الأمين العام على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات عقابية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور.