رغم تكليف نتنياهو.. الحلبة السياسية في إسرائيل لا تزال تشهد عقدة مستعصية



وأوضح الرئيس الإسرائيلي، رؤفين رفلين في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، في مقر رؤساء إسرائيل بالقدس: أن لنتنياهو احتمالاً أفضل لتشكيل الحكومة، كونه حصل على تأييد 55 نائباً بحيث يمنح القائم بأعمال رئيس الوزراء صلاحية موسعة.





وبيّن أنه ستكون للقائم بالأعمال صلاحيات فعلية في اللحظة التي يتعذر فيها على رئيس الوزراء أداء مهامه، كما دعا إلى إجراء تعديل بحيث لا تكون فترة التعذر عن أداء المهام محدودة الوقت.



وبدوره، قال نتنياهو إنه يقبل تفويض رئيس الدولة بشكيل الحكومة، مضيفاً أنه يسعى إلى أن تكون حكومة وحدة وطنية موسعة.



أما رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس فقال: إن حزبه لن يجلس في حكومة واحدة يرأسها شخص مسلطة على رقبته شبهات خطيرة، قد تقود إلى تقديم لائحة اتهام ضده.



وأوضح في بيان أصدره أن حزبه ملتزم مع ذلك بفكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال التفاوض مع حزب (الليكود) من أجل التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الجوهرية التي تهم المجتمع الإسرائيلي.



وبدوره، قال القطب في (أزرق أبيض)، موشيه يعلون: إن الحزب لن يجلس في أي حالة من الأحوال في ائتلاف حكومي يتزعمه نتنياهو.





وأضاف في اجتماع حزبي: أن (أزرق أبيض) لا يخشى خوض جولة انتخابات أخرى، معرباً عن يقينه في أن يحقق حزبه انتصاراً ساحقاً فيها.

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن الحلبة السياسية في إسرائيل، لا تزال تشهد عقدة مستعصية، رغم تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الائتلاف الحكومي القادم، بعد فشل المساعي لإقامة حكومة وحدة وطنية.