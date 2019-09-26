حماس: الإنجاز الذي حققه الأسرى تجسيد عملي لقدرة شعبنا على قهر المحتل

وتعهدت إدارة السجون من خلال الاتفاق بالبدء بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين ضد أجهزة التشويش منذ 15 يوماً، على أن يبدأ التطبيق الفعلي صباح اليوم الخميس.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "كما في كل مرة، يفرض أسرى الحرية إرادتهم على السجان الظالم، وصولاً للهدف الأكبر بكسر القيد عنهم".





وتابع: "الإنجاز الذي حققه الأسرى في معركتهم الأخيرة، هو تجسيد عملي لقدرة شعبنا الفلسطيني على قهر المحتل وهزيمته، برغم ضعف الإمكانات، وأن شعبنا سيقاتل بجوعه وأمعائه الخاوية، حتى ينتزع حريته وكرامته".





وأضاف قاسم: ستظل قضية الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال، إحدى الأولويات المركزية لحركة حماس، وستعمل بلا كلل، حتى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

كما قالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانون: إن انتصار إرادة الأسرى الأبطال من جديد على ما يسمى مصلحة السجون، يبرهن على أن أي معركة يخوضها الأسرى في السجون، سينكسر فيها "العدو الصهيوني" وتنتصر إرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية.