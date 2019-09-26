شؤون فلسطينية

أجواءٌ صافية بوجه عام وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

أجواءٌ صافية بوجه عام وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. 

يوم الجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-18 31-18 29-18 بيت لحم 30-18 31-18 29-18
رام الله والبيرة 28-17 29-17 27-17 طولكرم 31-22 32-22 30-22
نابلس 31-19 32-19 30-19 قلقيلية 31-22 32-22 30-22
جنين 33-21 34-21 32-21 سلفيت 30-18 31-18 29-18
طوباس 33-21 34-21 32-21 روابي 31-19 32-19 30-19
الخليل 28-17 29-17 27-17 غزه 30-23 31-23 29-23
أريحا 38-25 39-25 37-25 خانيونس 30-23 31-23 29-23
الأغوار الشمالية 36-23 37-23 35-23 رفح 31-22 32-22 30-22

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