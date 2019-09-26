البردويل: نحن أول من يُطالب بإجراء الانتخابات وشعبنا يعرف شعبية حماس

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، أن حركته أول من يدعو لإجراء الانتخابات في فلسطين، لأنها تعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة، هي الحل الوحيد لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.ورد البردويل خلال حديثه لـ"دنيا الوطن" عن تساؤل حول انخفاض شعبية حماس بغزة، وقال: إن "الشعب الفلسطيني وحده من يعرف ما مدى شعبية حماس، ونحن في كل الأحوال سنحترم أي نتائج تصدرها صناديق الاقتراع، سواءً أكانت شعبية حماس أكثر من فتح، أو العكس".وأوضح أنه بعد ذلك، فليأخذ كل فريق فرصته بالحكم وخدمة الشعب الفلسطيني، وهذا ما دعانا للاحتجاج على عدم الاعتراف بنتائج انتخابات المجلس التشريعي، والتي فازت بها حماس في العام 2006.وفي سياق ورقة المصالحة التي طرحتها الفصائل الفلسطينية، أكد البردويل أن حركته في إطار دراسة الورقة الفصائلية، وستعلن عن موقفها منها خلال أيام، مع تأكيده على أن الورقة بشكل عام جيدة، ويمكن البناء عليها، مستدركًا: "إن وجدت بعض الملاحظات فإن حماس ستُبديها آنذاك".وأشار البردويل، إلى أن الفصائل راعت القواسم المشتركة ما بين حركتي فتح وحماس، بما في ذلك إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، من خلال الانتخابات، وإعادة بناء منظمة التحرير، وإعادة صياغة برنامج وطني لمواجهة (صفقة القرن).