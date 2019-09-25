حماس توجه رسالةً لإسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، رسالة للاحتلال الإسرائيلي بشأن الأسرى، مؤكداً أن حركته لن تتخلى عن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتعمل على تحريرهم ليل نهار.





وحذر الحية، خلال كلمة له بمهرجان جماهيري، مساء الأربعاء، الاحتلال من أي فعل يفعله من أجل كسر إرادة أسرانا، فنحن له بالمرصاد.





ووجه الحية التحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، قائلاً: لا مؤامرات الاحتلال، ولا ضعف وتواطؤ بعض أنظمة الأمة، ولا خوف شعوبها، ولا كل ما يجري في المنطقة يمكن أن يجعل أسرانا يستسلمون.وأضاف الحية: نقول لأسرانا اصمدوا، ونحن من خلفكم لن نتخلى عنكم، ونقاتل من أجلكم، ونعمل على تحريركم، فلا نامت أعين الجبناء، مؤكداً أن إرادة أسرانا لن تنكسروناشد الأسرى ألا يتركوا الاحتلال يستفرد ببعض الأسرى المضربين، فهم يقاتلون من أجلكم، ويضربون عن الطعام لانتزاع بعض من حقوقكم، مؤكداً أن شعبنا يرنو لوحدة حقيقية على خيار المقاومة وقتال الاحتلال حتى يندحر عن أرضنا.