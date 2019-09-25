مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

شؤون فلسطينية

(جوال) تجدد رعايتها لدوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة

(جوال) تجدد رعايتها لدوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة
رام الله - دنيا الوطن
جددت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" للعام الحادي عشر على التوالي رعايتها لدوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة " دوري جوال لكرة الطائرة" للموسم 2019-2020.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة لشركة جوال في مدينة البيرة، بحضور مدير عام شركة جوال عبد المجيد ملحم وأمين عام اللجنة الأولومبية الفلسطينية عبد المجيد حجة ورئيس اتحاد كرة الطائرة حمزة راضي.

وتأتي هذه الرعاية ضمن خطة جوال لدعم ورعاية الرياضة الفلسطينية، حيث احتضنت خلال السنوات السابقة العديد من الفعاليات والأنشطة والإنجازات الرياضية، التي حققت نجاحات على الصعيدين المحلي والدولي، وضمن رؤيتها في تطوير القطاع الرياضي وتوفير كل ما يلزم له لتحقيق النجاحات.

في هذا السياق، أكد ملحم “أن دعم الرياضة الفلسطينية هو جزء محوري من المسؤولية المجتمعية خصوصاً تجاه شبابنا الفلسطيني، كون الرياضة تعتبر من أهم المحافل التي ينقل من خلالها الفلسطينيون رسائلهم إلى العالم رافعين اسم وعلم فلسطين في الساحات الرياضية التي لطالما شهدت الصورة الحضارية لشعبنا الفلسطيني".

وأضاف ملحم: "نفخر بشراكتنا مع الاتحادات الرياضية المختلفة في النهوض والرقي بالرياضة الفلسطينية وإيصالها إلى المحافل الدولية، وإننا ماضون في دعم الرياضة الفلسطينية كما سنبقى إلى جانب شبابنا الرياضي من خلال رصد كافة الإمكانات والرعايات له كأحد ركائز توجهنا العام ضمن مسؤوليتنا المجتمعية تجاه وطننا وشعبنا، لا يغيره أو يلغيه شيء".

من جهته، أكد حجة أهمية تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في دعم الرياضة الفلسطينية لمواجهة كل معيقات الاحتلال المصرّة على طمس الهوية الفلسطينية وإفشال كل المحاولات في إيصال صوتها إلى العالم، مثمناً دور جوال الريادي في دعم الرياضة الفلسطينية بمؤسساتها ومنشآتها واتحاداتها.

بدوره، أشاد راضي بدور شركة جوال في دعمها للفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة على مدار الأعوام السابقة إذ كانت سبباً رئيسياً فيما وصلت إليه كرة الطائرة الفلسطينية اليوم، مشيراً إلى وجود خطة رياضية، ضمن الشراكة الاستراتيجية مع شركة جوال تتمثل بعقد العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف لتطوير وزيادة انتشار اللعبة محلياً وإنجازاتها دولياً.

يجدر الإشارة إلى أن جوال الراعي الدائم للرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها المستمر لعدد كبير من الرياضات وأهمها كرة القدم والسلة والطائرة واليد وماراثون فلسطين الدولي، الى جانب رعايتها تجهيز البنية التحتية لعدد كبير من المنشآت الرياضية، بالإضافة لرعايتها الحصرية للمنتخب الوطني (الفدائي)  لكرة القدم، وتعتبر السباقة بين شركات القطاع الخاص في مبادراتها ورعاياتها التي قوبلت بالرضى والترحاب من الوسط الرياضي الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

حماس توجه رسالةً لإسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

حماس توجه رسالةً لإسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

الرئيس عباس سيدعو للانتخابات التشريعية من منبر الأمم المتحدة

الرئيس عباس سيدعو للانتخابات التشريعية من منبر الأمم المتحدة

الأسرى يُخضعون إسرائيل لمطالبهم وتنفيذها غداً

الأسرى يُخضعون إسرائيل لمطالبهم وتنفيذها غداً

الحكومة: ملف رواتب موظفي غزة ورثناه من الحكومات السابقة وبطريقه للحل

الحكومة: ملف رواتب موظفي غزة ورثناه من الحكومات السابقة وبطريقه للحل

شمالي: عجز (أونروا) المالي 120 مليون دولار منها 30 مليون لغزة

شمالي: عجز (أونروا) المالي 120 مليون دولار منها 30 مليون لغزة

العمادي يَرُد على هجوم وزارة التنمية بشأن المساعدات الإنسانية لغزة

العمادي يَرُد على هجوم وزارة التنمية بشأن المساعدات الإنسانية لغزة

الشاباك الإسرائيلي أوصى بإلغاء نهائي كأس فلسطين لـ &#34;دواعٍ أمنية&#34;

الشاباك الإسرائيلي أوصى بإلغاء نهائي كأس فلسطين لـ "دواعٍ أمنية"

وزير الخارجية العُماني للرئيس عباس: ندعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

وزير الخارجية العُماني للرئيس عباس: ندعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

(جوال) تجدد رعايتها لدوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة

(جوال) تجدد رعايتها لدوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة

الشاباك الإسرائيلي أوصى بإلغاء نهائي كأس فلسطين لـ &#34;دواعٍ أمنية&#34;

الشاباك الإسرائيلي أوصى بإلغاء نهائي كأس فلسطين لـ "دواعٍ أمنية"

وزير الخارجية العُماني للرئيس عباس: ندعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

وزير الخارجية العُماني للرئيس عباس: ندعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

عون: تقليص خدمات (أونروا) سيُحول الشباب الفلسطيني من طلاب علم لطلاب ثأر

عون: تقليص خدمات (أونروا) سيُحول الشباب الفلسطيني من طلاب علم لطلاب ثأر

وزير العدل يعقد لقاء تشاورياً مع ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني

وزير العدل يعقد لقاء تشاورياً مع ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني

الحركي الطبي: المستشفى الأمريكي بغزة مشروع مشبوه.. ونرفض التعامل معه

الحركي الطبي: المستشفى الأمريكي بغزة مشروع مشبوه.. ونرفض التعامل معه

الكيلة: نبذل أقصى الجهود لإيصال خدماتنا للمناطق المُهمشة والمُهددة بالاسيتطان

الكيلة: نبذل أقصى الجهود لإيصال خدماتنا للمناطق المُهمشة والمُهددة بالاسيتطان

في اليوم العالمي للصيدلة.. مطالبات بتعزيز الأرصدة الدوائية لمرضى قطاع غزة

في اليوم العالمي للصيدلة.. مطالبات بتعزيز الأرصدة الدوائية لمرضى قطاع غزة

منوعات

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو &#34;الألفاظ الخارجة&#34;

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو "الألفاظ الخارجة"

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: &#34;كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح&#34;

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: "كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح"

موقف محرج لـ&#34;دانا حمدان&#34; بـ&#34;الجونة&#34;.. وميس تتدخل

موقف محرج لـ"دانا حمدان" بـ"الجونة".. وميس تتدخل

بعد السخرية فستان والدتها الأخضر.. إبنة أصالة تبكي بحرقة وتتحدث عنها

بعد السخرية فستان والدتها الأخضر.. إبنة أصالة تبكي بحرقة وتتحدث عنها

خطأ من إليسا يتحول إلى ترند في اليوم الوطني السعودي

خطأ من إليسا يتحول إلى ترند في اليوم الوطني السعودي

شاهد: ميسي يحرج مذيعة حفل الفيفا The Best

شاهد: ميسي يحرج مذيعة حفل الفيفا The Best

لماذا ارتدت ميغان ماركل الحجاب؟

لماذا ارتدت ميغان ماركل الحجاب؟

حلا شيحة تكشف عن إجرائها عملية تجميل واحدة فقط لهذا الجزء

حلا شيحة تكشف عن إجرائها عملية تجميل واحدة فقط لهذا الجزء

عربي

مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي

مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

الأورومتوسطي: آلاف اللاجئين يتكدسون بمعسكرات الاحتجاز في اليونان وإيطاليا

الأورومتوسطي: آلاف اللاجئين يتكدسون بمعسكرات الاحتجاز في اليونان وإيطاليا

الجيش الأمريكي يُعلن مقتل 11 متشدداً بضربة جوية جنوب ليبيا

الجيش الأمريكي يُعلن مقتل 11 متشدداً بضربة جوية جنوب ليبيا