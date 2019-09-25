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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس سيدعو للانتخابات التشريعية من منبر الأمم المتحدة

الرئيس عباس سيدعو للانتخابات التشريعية من منبر الأمم المتحدة
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إن الرئيس محمود عباس سيلقي خطاباً مهماً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس يعلن فيه أنه سيدعو بعد عودته إلى انتخابات تشريعية.

وأوضح مجدلاني، وفق (فرانس برس)، أن الرئيس عباس سيُعلن أمام الجمعية العامة أنه بعد عودته إلى فلسطين سيدعو لانتخابات برلمانية، وسيحدد موعدها مع البدء بالتحضيرات لها.

وأضاف المجدلاني: "الرئيس عباس سيؤكد ضرورة انعقاد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية دولية وليس تحت رعاية أميركية، كما سيطالب بضرورة أن تاخذ الأمم المتحدة قراراً بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني لحمايته من جرائم الاحتلال والاستيطان".

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