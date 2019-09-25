دولي

العدل الأمريكية ترفض فتح تحقيق بـ "مكالمة ترامب المُسربة"

العدل الأمريكية ترفض فتح تحقيق بـ "مكالمة ترامب المُسربة"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها درست فحوى المكالمة بين رئيسي الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وأوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، ولم تعثر على أساس لفتح تحقيق مع ترامب.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء على لسان المتحدثة باسمها، كيري كيوبك، إن "إدارة الشؤون الجنائية لوزارة العدل درست التسجيل الرسمي للمكالمة وتوصلت، بناء على الحقائق والقوانين ذات الصلة، إلى استنتاج مفاده أنه لم يكن هناك أي انتهاكات لقواعد تمويل الحملات الانتخابية ولا حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى"، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف البيان أن "كل الإدارات المعنية لوزارة العدل اتفقت مع هذا الاستنتاج القانوني"، مشددا على أنها اتخذت قرارا بـ"غلق القضية".

وأثارت المكالمة بين ترامب وزيلينسكي ضجة واسعة في الولايات المتحدة بعد أن نشرت وسائل إعلام محلية تقارير تحدثت عن محاولة الرئيس الأمريكي دفع نظيره الأوكراني لبدء تحقيق بحق هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

وزعمت التقارير أن ترامب هدد زيلينسكي بوقف المساعدات من واشنطن لكييف، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه بايدن الأب منافسا أساسيا لسيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2020.

واستفاد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، بزعامة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، من هذه الفضيحة لإطلاق عملية دراسة إمكانية عزل ترامب، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري.

وفي الوقت الذي قالت فيه وزارة العدل إنها لم تعثر في نص المكالمة على أساس لفتح أي تحقيق مع ترامب، اعتبرت بيلوسي أن فحوى الاتصال تؤكد ضرورة دراسة عزل الرئيس.

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