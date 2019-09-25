شؤون فلسطينية

الأسرى يُخضعون إسرائيل لمطالبهم وتنفيذها غداً

الأسرى يُخضعون إسرائيل لمطالبهم وتنفيذها غداً
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن اتفاقاً تم بين قيادات الحركة الأسيرة واستخبارات سجون الاحتلال، تعهدت فيه إدارة السجون بالبدء بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين ضد أجهزة التشويش منذ 15 يوماً، على أن يبدأ التطبيق الفعلي صباح غد الخميس.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاتفاق يقضي بعودة كافة الأسرى المضربين إلى السجون التي خرجوا منها، والمباشرة بمعالجة وتخفيض أجهزة التشويش التي تؤثر على صحة الأسرى، وعلى ترددات الراديو والتلفزيون، والبدء بتركيب وتشغيل أجهزة الهواتف العمومية 5 أيام أسبوعياً بدءاً من الأحد المقبل.

وأضافت أن من بين بنود الاتفاق، السماح لأسرى غزة بالانتقال لسجن النقب، ورفع كافة العقوبات عن الأسرى المضربين منذ 15 يوماً، والبالغ عددهم أكثر من 100 أسير، الذين تم نقلهم من سجون (ريمون وايشل والنقب) وغيرها إلى سجن (نفحة وعزل سلمون) وغيرها من سجون.

وبينت الهيئة، أن الأسرى المضربين سيواصلون إضرابهم غداً، لضمان التزام إدارة السجون بتنفيذ بنود الاتفاق، وعلى رأسها تخفيض وإزالة أجهزة التشويش بدأ من صباح الغد.

وأوضحت أن الأسرى وبتاريخ العاشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، وتحديداً في معتقل (ريمون) استعادوا المواجهة مع الإدارة من جديد، بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وتضمن ذات المطالب المتعلقة بإزالة أجهزة التشويش وتركيب الهواتف العمومية، وغيرها من المطالب، وتبع ذلك خلال الأيام الماضية عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل إلى أن أبرم الاتفاق مساء اليوم.

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