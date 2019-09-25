شؤون فلسطينية

الحكومة: ملف رواتب موظفي غزة ورثناه من الحكومات السابقة وبطريقه للحل

الحكومة: ملف رواتب موظفي غزة ورثناه من الحكومات السابقة وبطريقه للحل
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إن ملف رواتب الموظفين في قطاع غزة، إرث ورثته الحكومة من الحكومات السابقة.

وأوضح ملحم، لتلفزيون (النجاح)، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك لجاناً تعمل بغزة لمراجعة ملفات الموظفين، وأن الأمر بطريقه للحل.

وأضاف ملحم: "غزة جزء من الوطن، ولا يمكن لأحد أن يتخلى عنها، ورئيس الوزراء محمد اشتية، يتواصل مع المواطنين بغزة ويمكنه الذهاب للقطاع على أرضية اتفاق 2017".

وتابع ملحم: "لم ولن نتخلى عن غزة ورفح مثلها مثل جنين"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين في إسرائيل، باتوا القوة الثالثة بالكنيست.

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