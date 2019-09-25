أول تعليق من غانتس على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية





يذكر، أن الرئيس الإسرائيلي كلف مساء اليوم الأربعاء، بنيامين نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة.



رام الله - دنيا الوطنعلّق زعيم حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس، على تكليف الرئيس الإسرائيلي لغريمه بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود.وقال غانتس، وفق موقع (والاه) الإسرائيلي، مهاجماً نتنياهو: "لن نجلس في حكومة سيرأسها شخص موجه له اتهامات خطيرة".وأضاف غانتس: "لن يستطيع نتنياهو تشكيل الحكومة إلا بإقناع ليبرمان بالانضمام معه أو أي حزب من اليسار، حتى يحصل على أغلبية".