أول تعليق من غانتس على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
علّق زعيم حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس، على تكليف الرئيس الإسرائيلي لغريمه بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود.
وقال غانتس، وفق موقع (والاه) الإسرائيلي، مهاجماً نتنياهو: "لن نجلس في حكومة سيرأسها شخص موجه له اتهامات خطيرة".
وأضاف غانتس: "لن يستطيع نتنياهو تشكيل الحكومة إلا بإقناع ليبرمان بالانضمام معه أو أي حزب من اليسار، حتى يحصل على أغلبية".
علّق زعيم حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس، على تكليف الرئيس الإسرائيلي لغريمه بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود.
وقال غانتس، وفق موقع (والاه) الإسرائيلي، مهاجماً نتنياهو: "لن نجلس في حكومة سيرأسها شخص موجه له اتهامات خطيرة".
وأضاف غانتس: "لن يستطيع نتنياهو تشكيل الحكومة إلا بإقناع ليبرمان بالانضمام معه أو أي حزب من اليسار، حتى يحصل على أغلبية".
يذكر، أن الرئيس الإسرائيلي كلف مساء اليوم الأربعاء، بنيامين نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة.
التعليقات