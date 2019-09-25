العمادي يَرُد على هجوم وزارة التنمية بشأن المساعدات الإنسانية لغزة

رد السفير القطري، محمد العمادي، على هجوم وزارة التنمية الاجتماعية بالحكومة الفلسطينية، بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.





وأكد العمادي، وفق موقع اللجنة القطرية لإعمار غزة، أن دولة قطر تنسق مع السلطة الفلسطينية في جميع المساعدات التي تقدمها للشعب الفلسطيني، مستنكراً ما نشرته وزارة التنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء.



واستهجن العمادي، هذه التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية مؤخراً، والذي أكد فيه، أن الحكومة الفلسطينية على دراية بكل ما تقوم به دولة قطر في قطاع غزة.





وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، أكدت أن أي حديث عن وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، هو تكريس للانقسام، ولا يمثل الوزارة الشرعية بل يمثل حركة (حماس).







وأكدت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن التعامل مع ما يُسمى وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، هو تعاون وتعامل مع حركة حماس.



وأعربت وزارة التنمية الاجتماعية، عن استغرابها لاستخدام بعض الدول العربية مُسمى "وزارة التنمية الاجتماعية" للتغطية على الدعم والتعامل المباشر مع حركة حماس.

رام الله - دنيا الوطنوأوضح السفير العمادي، أن المكاتب التابعة للوزارة في قطاع غزة، هي الأداة الوحيدة المتوفرة للقيام بعملية توزيع المساعدات النقدية، وفق الآلية المتبعة منذ بداية توزيع المنحة، والتي استفاد منها عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة.وأشار العمادي، إلى أن جميع أسماء الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية، يتم اختيارها حسب المعايير والشروط المحددة للأسر الأكثر فقراً.