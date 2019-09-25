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مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي

مصر تحتج لدى الأمم المتحدة ضد أردوغان بسبب محمد مرسي
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتعليمات من وزير الخارجية، سامح شكري، خطاباً رسمياً احتجاجاً على كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتضمن الرد الذي جاء احتجاجاً على كلمة الرئيس التركي أمس في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة وحديثه حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في السجن، أن "وفد مصر يعرب عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قيم العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها، الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي"، وفق (روسيا اليوم).

وشدد كتاب البعثة، على أنه "من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل الرئيس التركي، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق، حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة".

وأضاف، أن "ادعاءات الرئيس التركي ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المتتالية التي يعانيها سواء على المستوى الحزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية".

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