شاهد: الرئيس الإسرائيلي يُكلف نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة

وفي السياق، نقل موقع القناة 7، عن رئيس المعسكر الديمقراطي: إن منح نتنياهو فرصة تشكيل الحكومة هو "مضيعة للوقت".







وأضاف: "ريفلين منح الفرصة لشخص مشتبه به في ارتكابه جرائم، ويرأس ثاني أكبر حزب وليس الأول، وأيضاً فشل قبل ثلاثة أشهر فقط في مثل هذه المهمة".

وحصل حزب (يمينا) على 7 مقاعد، فيما حزب (العمل- الجسر) اليساري حصل على 6 مقاعد، أما المعسكر الديمقراطي الذي يضم ايهود باراك، فقد حصل على 5 مقاعد.









رام الله - دنيا الوطنقالت القناة الإسرائيلية الـ 12: إن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، كلف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة.وحسب القناة، فإن ذلك يأتي بعد فشل المفاوضات بين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، والتي رعاها الرئيس الإسرائيلي بنفسه.وحسب استطلاع للقناة، فإن 52% من المستطلعين، يعتقدون أنه يجب تكليف زعيم جديد لقيادة الليكود بدلاً من بنيامين نتنياهو، لمنع انتخابات ثالثة، مقابل 36% يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يبقى.يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أعلنت النتائج النهائية والرسمية، لانتخابات الكنيست الـ 22.وجاء في النتائج، ارتفاع رصيد حزب الليكود إلى 32 مقعدًا بينما انخفص حزب (يهدوت هتوراة) إلى7 مقاعد.أما حزب أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس، فقد حصل على 33 مقعدًا، بينما القائمة المشتركة أصبحت رسميًا ثاني أقوى معارضة في الكنيست برصيد 13 مقعدًا.وحصل حزب (شاس) على 9 مقاعد، بينما وصل زعيم أفيغدورليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) إلى 8 مقاعد، فيما (يهدوت هتوراة) 7 مقاعد.