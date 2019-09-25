الشاباك الإسرائيلي أوصى بإلغاء نهائي كأس فلسطين لـ "دواعٍ أمنية"

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ 12: إن جهاز الشاباك الإسرائيلي، أوصى بإلغاء نهائي كأس فلسطين لكرة القدم.





وأوضحت القناة، أنه تم إلغاء نهائي كأس فلسطين، الذي كان من المقرر عقده اليوم بالقرب من نابلس، بعد أن قبلت المحكمة توصية الشاباك، ومنسق الجيش في مناطق السلطة، بمنع خروج بعض لاعبي نادي خدمات رفح من قطاع غزة لأسباب أمنية.







يذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي، رفض قبل عدة أسابيع خروج معظم لاعبي نادي خدمات رفح الفائز بدوري قطاع غزة.







وأدى ذلك إلى إلغاء كأس فلسطين، وذلك بعد أن لُعبت المباراة الأولى منه في قطاع غزة، على ملعب رفح البلدي.

