وزير الخارجية العُماني للرئيس عباس: ندعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، على موقف سلطنة عُمان الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.





جاء ذلك، خلال لقاء جمعه بالرئيس عباس، الأربعاء، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة (وفا).



بدوره، رحب الرئيس عباس، بالوزير الضيف، وتحياته للسلطان قابوس بن سعيد، مثمناً المواقف العمانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية العقابية الهادفة لتقويض حل الدولتين.وشدد الرئيس عباس، على أهمية تنسيق المواقف العربية، لدعم الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في المحافل الدولية.