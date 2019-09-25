عون: تقليص خدمات (أونروا) سيُحول الشباب الفلسطيني من طلاب علم لطلاب ثأر

خطورة تقليص خدمات (أونروا)، ما "يهدد بتحويل الشباب الفلسطيني من طلاب علم إلى طلاب ثأر، مسجلاً رفض لبنان القاطع لكل محاولة للمس أو تعديل في ولاية أونروا"، معتبرًا أن "الاعتراف بضم أراض احتلت بالقوة مع ما يرشح عن صفقة القرن يقوض فرص السلام، وينذر بمستقبل مجهول".





وبشأن سقوط الطائرتين المسيرتين "الإسرائيليتين" في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال عون: "إن هذا العدوان هو الخرق الأخطر للقرار 1701، مُؤكدًا "التزام لبنان بهذا القرار، لكن من دون أن يلغي ذلك حقه الطبيعي بالدفاع المشروع عن أرضه وشعبه، بكل الوسائل المتاحة".



كما أكد عون، وفق وكالات صحفية، أن لبنان سيباشر بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية قبيل نهاية هذا العام.







وناشد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، زعماء العالم؛ ليساهموا بالعمل على عودة النازحين الآمنة إلى سوريا.



وأضاف عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "مسؤولية معالجة أزمة النزوح لا تقتصر على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة، تحتم علينا أن نتعاون جميعاً على إيجاد الحلول لها، وبصفة عاجلة"، مُعتبرًا أن "شروط عودة النازحين إلى بلادهم أصبحت متوافرة، هناك قرابة 370 ألف نازح غادروا لبنان حتى الآن، عاد منهم إلى سوريا ما يزيد عن 250 ألفاً، ولم ترد أي معلومات عن تعرضهم لأي اضطهاد أو سوء معاملة".

رام الله - دنيا الوطننبه الرئيس اللبناني، ميشال عون، من