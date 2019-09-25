شؤون فلسطينية

الحركي الطبي: المستشفى الأمريكي بغزة مشروع مشبوه..ونرفض التعامل معه

الحركي الطبي: المستشفى الأمريكي بغزة مشروع مشبوه..ونرفض التعامل معه
رام الله - دنيا الوطن
رفض المكتب الحركي الطبي المركزي في المحافظات الجنوبية وجود (المستشفي الميداني الأمريكي)  قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة، مؤكداً على التزامه بقرار الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء ووزيرة الصحة.

وتسائل المكتب في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه عن الهدف من وراء انشاء هذا المستشفي في هذا التوقيت وفي هذا المكان بالتحديد؟

وأشار إلى النضال من أجل استقلال القرار الوطني وعدم الخضوع يوماً للإملاءات، مشدداً على أنه كان من الأجدر أن تقوم وزارة الصحة الفلسطينية بتحديد مكان و نوع الخدمات المقدمة و هوية الطاقم الذي سيقدم هذه الخدمة.

وفي ختام البيان أهاب المكتب الحركي بالجميع عدم التعاطي مع هذه المشاريع (الصهيوأمريكيه)  المشبوهة تحت طائلة المسؤلية الوطنية.

فيما يلي نص البيان كما وصل لـ"دنيا الوطن": 

بيان صادر عن المكتب الحركي الطبي المركزي في المحافظات الجنوبية

الزميلات و الزملاء الاحرار تحيه الوطن و بعد .....

بالأمس تم ادخال المعدات و التجهيزات لما يسمي بالمستشفى الميداني الامريكي قرب الحدود الشمالية لقطاع غزه تحت اعين و علي مرمي حجر من قوات الاحتلال الجاثمة علي حدود الوطن . و هنا نتسائل ما هو الهدف من وراء انشاء هذا المستشفى في هذا التوقيت و في هذا المكان بالتحديد .؟

الزملاء الكرام ناضلنا و علي مر السنين من اجل استقلال القرار الوطني ولم و لن نخضع يوما للإملاءات وكان من الاجدر ان تقوم وزاره الصحة الفلسطينية بتحديد مكان و نوع الخدمات المقدمة و هويه الطاقم الذي سيقدم هذه الخدمة .

و بناء عليه و التزاما منا بقرار الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء ووزيرة الصحة نرفض وجود مثل هذا المستشفى و نهيب بالجميع عدم التعاطي مع هذه المشاريع (الصهيوامريكيه)  المشبوهة تحت طائله المسؤولية الوطنية . وانها لثوره حتي النصر .

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